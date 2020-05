In februari dit jaar liet Koei Tecmo weten dat Fairy Tail werd uitgesteld vanwege het coronavirus. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat Fairy Tail op 19 maart zou verschijnen, maar de game werd toen uitgesteld naar 25 juni. De uitgever heeft nu laten weten dat ook deze datum niet gehaald zal worden, waardoor de rpg nog wat later zal verschijnen.

Het aanvankelijke uitstel was omdat het team thuis moest werken vanwege de pandemie. Nu blijkt dat de nieuwe releasedatum toch iets te ambitieus was, want ze hebben meer tijd nodig. Daarom is besloten Fairy Tail uit te stellen naar 30 juli. Het nieuwe uitstel valt dus mee.