System Shock 3 is al een aantal jaar in ontwikkeling en is veel hobbels op zijn weg tegengekomen. Het was de laatste tijd erg stil rondom deze titel, maar nu lijkt het er p dat het beter zal gaan. OtherSide Entertainment heeft via Twitter laten weten dat het grootste videogamebedrijf ter wereld de game heeft opgepikt.

Bij het grootste ‘videogamebedrijf’ zou je wellicht snel denken aan één van de grotere uitgevers, maar neen. Het is het Chinese bedrijf Tencent, dat vooral bekend is vanwege investeringen, mobiele games en een ondersteunende rol bij de ontwikkeling van westerse games.

Nu hebben ze hun pijlen dus gericht op System Shock 3. Dat betekent in ieder geval dat deze titel nog steeds in ontwikkeling is. Het is alleen niet duidelijk of het originele ontwikkelteam bij OtherSide Entertainment aan de game blijft werken met ondersteuning van Tencent, of dat het Chinese bedrijf vanaf nu geheel verantwoordelijk is voor de game.

1/2 We are happy to announce that Tencent will be taking the #SystemShock franchise forward. — OtherSide Entertainment (@OtherSide_Games) May 20, 2020