Het verrassend leuke en grappige Kerbal Space Program verscheen inmiddels al negen jaar geleden en in de tussentijd werd er hard gewerkt aan een tweede deel. Er komt echter maar weinig nieuws over naar buiten en ook werd de game al uitgesteld naar het fiscale jaar van 2021. Helaas is de game nu nog verder uitgesteld.

Via Twitter laat de ontwikkelaar weten dat de game verschoven is naar het najaar van 2021. Het is een ambitieus project en het team probeert de game zo perfect mogelijk af te leveren, aldus het bericht. Er wordt ook gesproken over het COVID-19 virus, dat voor de nodige uitdagingen zorgt. Liefhebbers van het origineel zullen dus helaas nog wat langer geduld moeten opbrengen.

We hebben de game overigens vorig jaar al even in actie gezien en in onze preview lees je er meer over.