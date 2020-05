Serious Sam 4 werd in 2013 aangekondigd en nadien bleef het een lange tijd stil. Pas twee jaar geleden werd de game opnieuw aangekondigd en deze zou naar alle waarschijnlijkheid ook voor de consoles verschijnen. Dit is inmiddels bevestigd, maar Serious Sam 4 komt helaas later dan verwacht.

De game zal namelijk een jaar exclusief zijn voor de pc en Google Stadia. Serious Sam 4 staat gepland voor een release in augustus op de genoemde platformen en pas volgend jaar zullen we er dus op de consoles mee aan de slag kunnen. Dit bevestigde uitgever Devolver Digital aan Kotaku.

Op de PlayStation zal Serious Sam 4 het daglicht voorlopig dus nog niet zien, maar je kan hieronder wel de nieuwe trailer bekijken. Deze video laat de absurde shooter op een prima wijze zien.