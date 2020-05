De grote Aftermath uitbreiding voor Mortal Kombat 11 is nog maar een aantal dagen van ons verwijderd. In deze uitbreiding kunnen we straks een nieuw tijdperk creëren en vrij recent kon je al Fujin en Robocop in actie zien. Nu is ook de launch trailer van Aftermath vrijgegeven, die erg goed in elkaar steekt en daarom zeker het kijken waard is.

Aftermath trapt direct af waar het verhaal van Mortal Kombat 11 eindigde en er staat ontzettend veel op het spel voor de bekende personages. Mocht je het verhaal van Mortal Kombat 11 nog niet uitgespeeld hebben, weet dan dat deze trailer wat spoilers bevat. Je bent dus gewaarschuwd.

De trailer maakt trouwens gebruik van Kendrick Lamars “D.N.A” en dat past erg goed bij de beelden. Verwacht grote gevechten, veel actie en rondvliegend bloed!