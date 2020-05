Begin dit jaar was het alweer twee jaar geleden dat Dragon Ball FighterZ op de markt verscheen. De game verkocht in de eerste drie maanden al 2.5 miljoen keer en ondertussen is het de 5 miljoen in verscheepte aantallen, zowel fysiek als digitaal verkocht, gepasseerd.

Dat liet het officiële Twitter account weten in één van hun recente Tweets. Om dit te vieren, krijgen spelers tussen 21 en 28 mei extra in-game geld en speciale lobby avatars, waaronder Android 21. Tevens is vanaf vandaag ook Goku Ultra Instinct beschikbaar voor mensen die beschikken over de derde seizoenspas.