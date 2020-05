Take-Two Interactive is niet de minste uitgever en dat merken we wel aan het grote aantal games dat op de markt gebracht wordt onder hun naam. Iedereen die games speelt heeft wel eens van hen gehoord. En dat is ook niet heel gek, met gigantisch populaire franchises als Grand Theft Auto, Borderlands en Red Dead Redemption onder hun vaandel.

Maar dat is niet het enige dat ze uitgeven. Sterker nog, tijdens een aandeelhoudersmeeting kwam naar voren dat de uitgever maar liefst 93 titels in de maak heeft bij hun respectievelijke ontwikkelaars. Deze moeten allemaal binnen nu en de aankomende vijf jaar hun release zien, zo blijkt uit hun planning.

“Of the 93 titles, 63 are core gaming experiences, including 15 platform extensions of existing titles. 17 are mid-core or arcade-style experiences and 13 titles are casual experiences. 47 of these 93 titles are from existing franchises and 46 are from new intellectual properties.”

“In terms of platforms, 72 of the 93 titles are planned for console, PC and/or streaming, including seven that will also be available on mobile, and 21 are planned specifically for mobile. With respect to business models, 67 of the 93 are games that are required to be purchased and 26 are free-to-play.”