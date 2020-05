Vorige maand kreeg de non-VR versie van The Persistence een releasedatum en geheel zonder uitstel in de tussentijd is die release nu daar. Dat gaat natuurlijk gepaard met een nieuwe launch trailer en die kan je hieronder bekijken.

In de virtual reality wereld vonden wij deze game enorm indrukwekkend, zoals je ook kunt lezen in onze review. De game zal ongetwijfeld ook zonder VR nog steeds erg spannend zijn en de ontwikkelaars zijn nu blij dat mensen die geen PlayStation VR bezitten of er gewoonweg fysiek niet tegen kunnen, ook de mogelijkheid hebben om de game te ervaren.

Je kunt de game in de PlayStation Store aanschaffen voor €29,99.