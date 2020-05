We hebben iets te vieren! Vanochtend hebben we namelijk eindelijk de switch om kunnen zetten van een gloednieuwe webshop. Deze webshop specialiseert zich in de verkoop van tegoedkaarten en zal deze zomer ook geïntegreerd worden in PSX-Sense. Dat betekent dat we voor onze community gemakkelijker acties op kunnen zetten omtrent tegoedkaarten voor het PlayStation Network. Zo kunnen we niet alleen vaker tegoed gaan weggeven, maar ook aanbiedingen en speciale promoties organiseren.

Om dit te vieren hebben we voor dit weekend zo na Hemelvaart alvast een leuke actie bedacht. Iedereen die namelijk lid is van PSX-Sense en een bestelling plaatst via KaartDirect.nl, maakt kans op een verdubbeling van zijn of haar bestelling.

Het overzicht aan PSN-kaarten tref je hier. In totaal gaan we drie winnaars uitkiezen en het enige wat je even moet doen is je bestelnummer mailen naar [email protected] Dit bestelnummer staat aangegeven in de e-mail die je van KaartDirect.nl ontvangt.

Bestel jij dus 10 euro PSN-tegoed? Dan krijg je van ons 10 euro extra, koop je 100 euro PSN-tegoed? Dan maken wij daar 200 euro van!* De loting gaat volledig willekeurig zonder dat er naar het bedrag gekeken wordt. Het enige wat we van je vragen is dat je lid bent van PSX-Sense, deze actie is namelijk alleen voor onze community** bedoeld.

Op maandag maken we hier op PSX-Sense de winnaars bekend.

* Tot een maximum van €250,-

** Op dit moment kunnen enkel Nederlandse PSX-Sense abonnees deelnemen aan deze actie.

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'PSN tegoed' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PSX-Sense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PSX-Sense leden in de Benelux. Medewerkers van PSX-Sense en KaartDirect zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 24 mei 23:59 2020. PSX-Sense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door KaartDirect.