Activision kondigde onlangs de remasters aan van de eerste twee Tony Hawk’s Pro Skater games. Deze games worden als bundel uitgebracht en een leuk detail is dat de skaters van weleer opnieuw zijn gescand voor de remaster.

Hierdoor zijn de jonge jongens van toen niet langer jong en krijg je ze in de game zoals ze nu zijn onder de duimen. Eén van de skaters die terugkomt in deze remaster is Steve Caballero en de video hieronder gaat daar kort op in.

Ook zie je beelden van toen en nu en het verschil is best wel leuk om te zien.