Borderlands 3 heeft sinds de release twee grote uitbreidingen mogen ontvangen en Gearbox Software heeft nu de derde uit de doeken gedaan. Deze uitbreiding, Bounty of Blood: A Fistful of Redemption, staat gepland voor een release op 25 juni als onderdeel zijnde van de Season Pass. Ook is de content straks los verkrijgbaar.

Deze uitbreiding heeft het wilde westen als thema en komt met een nieuwe cast van personages. De bedoeling is dat je naar de planeet Gehenna reist om jacht te maken op The Devil Riders, dat een dodelijke gang is die er een zooi van maakt in de stad Vestige. Gaandeweg het avontuur zul je kennismaken met zoal Rose en Juno, die een rol in het verhaal spelen.

Spelers mogen naast nieuwe personages en de setting ook een nieuw voertuig verwachten: de JetBeast. Tevens komt de uitbreiding met nieuwe loot, wapens en interactieve objecten in de omgeving voor nog meer spektakel.

Voordat deze content uitkomt zal er op 4 juni een nieuw evenement van start gaan: Takedown at the Guardian Breach. Dit is endgame content gericht op het onderwerpen van je skills aan de ultieme test. Hierbij zul je de bron van een mysterieus signaal moeten vinden terwijl je met forse tegenstand te maken krijgt.

Hieronder wat screenshots. Helaas hebben we nog geen bewegende beelden van deze nieuwe content.