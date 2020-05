Special: Olav Mol over zijn bijdrage aan F1 2020 – Codemasters maakte eerder deze week bekend dat ze Olav Mol hadden gestrikt als commentator voor F1 2020. Hij zal de inleidende video’s van elk circuit van commentaar voorzien, alsook historische informatie delen en op andere momenten tijdens de game te horen zijn. Dit sluit aan op de nieuwe stap van algehele Nederlandstalige lokalisatie voor de franchise, gezien de sport momenteel populairder is dan ooit. Dit allemaal dankzij Max Verstappen. Eerder deze week spraken we met Olav Mol over zijn werk voor Codemasters en hij gaf wat meer zicht op wat we mogen verwachten.

Veel ingesproken tekst

Er zijn eigenlijk vrij weinig games verkrijgbaar waarin er Nederlands commentaar te horen is en de eerste waar je dan aan denkt is natuurlijk de FIFA franchise. Al sinds jaar en dag is er Nederlands commentaar in die games te horen, maar nu maakt ook de Formule 1 franchise een stap in die richting. Dit gaat op een andere manier dan in de FIFA-games, gezien Olav z’n commentaar niet continu tijdens het spelen te horen is – dan hoor je immers vooral je race-engineer. Hij zegt in een interview met PSX-Sense dat hij vooral een ‘dragende’ rol speelt, dat in de zin van dat hij toelichting geeft op de circuits en de introductie draagt tot aan het racen zelf toe.

Dat beperkt zich niet alleen tot de Formule 1, ook bij de Formule 2 zal hij te horen zijn in de game. In de achterliggende periode is Olav zodoende druk bezig geweest om alles in te spreken. Zo heeft hij rond de 52.000 woorden, namen en meer ingesproken wat hem tegen de 50 uur aan werk heeft gekost. Bij Codemasters zouden zo’n 3580 audiobestanden moeten liggen, die straks allemaal in de game verwerkt zullen zijn. Nu is de game bijna klaar, maar Olav wordt af en toe nog ingeschakeld voor aanvullingen. Zo zegt hij: “de laatste heb ik twee dagen geleden nog ingesproken. In één keer kwam naar boven dat Robert Shwartzman in de Formule 2 gaat rijden, net zoals Daruvala en die namen moesten nog toegevoegd worden.”

Desalniettemin is het belangrijkste werk nu gedaan en daarmee is de game in grote lijnen voorzien van al het commentaar en de toelichting van Olav. Dat is natuurlijk een waardevolle aanvulling, gezien hij in Nederland in combinatie met de Formule 1 toch wel als een icoon gezien kan worden. Maar met het oog op de coronapandemie is het goed voor te stellen dat bepaalde zaken toch wat anders moesten, reizen is immers wat lastiger dan gebruikelijk. Maar daar heeft Olav een mooie oplossing voor. Zo runt hij een online radiostation: Grand Prix Radio en zodoende beschikt hij over een audiostudio thuis. Hier heeft hij het gros van de audio ingesproken, maar dat niet aan de lopende band.

“Naarmate je inspreekt, zul je een bepaalde energie moeten geven. Als je langer dan twee uur bezig bent, dan merk je gewoon dat een stukje van die energie weggaat en dan moet je ermee stoppen.” Op die manier probeerde Olav de kwaliteit te bewaken, zodat hij op elk moment goed in de game uit de verf komt. En natuurlijk blijft hij aanvullingen leveren voor als er nog meer wijzigingen plaatsvinden in het rijdersveld, waardoor F1 2020 straks zeer authentiek aan moet voelen. Voor de Nederlandse spelers is het daarmee ook gelijk een feest van herkenning, gezien die bekende stem nu de aankomende telg in de franchise moet gaan dragen.

Een tweede commentator

In de Engelse versie van F1 2020 zijn David Croft en Anthony Davidson te horen. Hierbij is Davidson een ex-coureur en zo is er altijd een vorm van een ervaringsdeskundige ofwel specialist in het commentaar te horen. Voor Nederland is de keuze simpelweg wat beperkter, want zoveel coureurs hebben we niet die in de Formule 1 gereden hebben. Daar hebben Olav en Codemasters echter een erg creatieve oplossing voor gevonden: Bas van Damme. Wellicht zegt die naam je niet direct iets, maar als je Olav een beetje volgt dan weet je dat hij recent een kinderboek heeft geschreven, en uitgebracht. In dat boek speelt Bas van Damme de hoofdrol als coureur zijnde en Olav heeft bij Codemasters die naam aangedragen als mogelijke specialist voor aan zijn zijde. Het is een volledig fictief personage, maar Codemasters zag dat wel zitten en heeft dat in de game verwerkt.

Olav weet niet wie de stem van Bas van Damme inspreekt, maar het personage zelf is wel een ‘bekende’. Het is een klein detail, maar we mogen stellen dat ze dat op een creatieve manier hebben opgelost. Dat bracht ons ook bij het volgende: of er meer Nederlandse invloeden in de game aanwezig zijn. Bijvoorbeeld Olav als persoon zelf of Jack Plooij bij het vierkantje. Daarover kon Olav kwijt dat “er een echt stukje Olav Mol” in zit als een easter egg. Om hem in de game te zien en horen – in welke vorm dan ook – buiten het commentaar om zul je echter wat stappen moeten nemen en dat “gaat niet heel makkelijk zijn, maar hij (Olav) zit er in, meer kan ik daar helaas niet over zeggen.” Voor de liefhebbers dus een uitdaging zodra de game straks uitkomt.

Maar hoe zit het met Jack Plooij? “Ik denk dat dat een goed idee is, maar daar is het tot op heden nog niet van gekomen”, zegt Olav. Volgens hem is dat vooral vanwege het feit dat ze de game qua audio en lokalisatie volledig opnieuw hebben moeten opbouwen voor de Nederlandse markt en dat kost erg veel tijd. Voor de toekomst wil Olav het echter niet uitsluiten: “Dus in alle eerlijkheid, de tijd en ruimte was er nog niet voor om zover te gaan.” Wel tracht Codemasters zoveel mogelijk bekende gezichten in de game te verwerken, zo stipt Olav aan dat Jean Michel Tibi bijvoorbeeld in de game te zien is als cameraman, die in werkelijkheid cameraman voor de FOM is en dus veel registraties op en rond het circuit verzorgt.

Herkenbare stukjes van Olav

De basis met het commentaar van Olav is nu gelegd en daarmee zijn alle belangrijke stukken van Nederlands (herkenbaar) commentaar voorzien. Of Jack Plooij er in de toekomst bijkomt als pitreporter is nog afwachten, maar Olav ziet dat op zich zeker zitten. Bij de ontwikkeling van games is het altijd kijken naar nieuwe mogelijkheden en de volgende stap die misschien gezet kan worden is het toevoegen van de typerende opmerkingen van de commentator. Door de jaren heen heeft hij een behoorlijke verzameling van leuke lines opgebouwd, zoals het iconische gejubel na de eerste overwinning van Verstappen in Spanje. Ook het specifiek omschrijven van een slechte start of Stroll een pannenkoek noemen zijn bekende uitspraken.

Gezien het commentaar zich in F1 2020 vooral op de introducties en dragende factor richt, zijn dat soort bekende uitspraken niet te horen. Maar uitgesloten is het allerminst. Olav zegt daarover: “Ik heb ze inmiddels wel allemaal bovengehaald en mijn plan is om met Codemasters te kijken of we daar een 2.1 versie van kunnen maken, waarvan het één en ander in de game terecht kan komen.” Dus wellicht bij een update of een toekomstig deel gaan we nog meer van Olav horen en laten we wel wezen, dat kan voor behoorlijk vermakelijke situaties zorgen. Dus laten we hopen dat Codemasters een manier weet te vinden om dat op een nuttige en efficiënte manier toe te voegen om het allemaal nog wat herkenbaarder te maken.

Met de release van F1 2020 op 10 juli zullen we zelf kunnen gaan ervaren hoe het commentaar van Olav Mol in de game klinkt. Zijn persoonlijke inbreng met betrekking tot het commentaar is een mooie stap vooruit voor de franchise, maar ook is het leuk om te weten dat Codemasters wat leuke dingen met zijn suggesties heeft gedaan. Daarnaast schetst Olav indirect een beeld dat ze samen aan het kijken zijn naar nog meer mogelijkheden om de Nederlandse invloeden qua commentaar, verslaggeving en interviews verder uit te diepen. Of het allemaal haalbaar is en of het er ooit van komt is afwachten, maar Olav toevoegen is alvast een uitstekend begin.