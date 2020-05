Als het op tweede kansen aankomt, dan is het verhaal van Final Fantasy XIV toch wel een schoolvoorbeeld. Toen de game initieel uitkwam, was het namelijk erg moeilijk om goede commentaren te vinden. De game moest zelfs noodgedwongen offline gaan om dan enkele jaren later als een feniks uit de as te herrijzen onder de naam “Final Fantasy XIV: A Realm Reborn”. Deze nieuwe versie kreeg overwegend lovende kritieken en werd doorheen de jaren voorzien van verschillende grote uitbreidingen. Vandaag de dag is Final Fantasy XIV een grote speler op de MMORPG-markt en de game wordt zelfs aanschouwd als één van de beste Final Fantasy-games ooit.

Velen schrikken echter misschien terug van het feit dat we hier met een MMORPG hebben te maken. Om de servers te onderhouden, vraagt Square Enix naast de basisprijs van de game dan ook een extra maandelijkse vergoeding. Om meer spelers aan te trekken, wordt de instapdrempel van Final Fantasy XIV echter tijdelijk verlaagd: vanaf nu tot en met 26 mei kan je namelijk de starterseditie van de game gratis downloaden én je krijgt hierbij ook nog eens een gratis proefperiode van 30 dagen om de game te spelen eens je geregistreerd bent.

Deze starterseditie omvat enkel de basisgame en is dus eigenlijk dé ideale manier om eens kennis te maken met de game. Ben je na je gratis proefperiode overtuigd, dan kan je uiteraard de uitbreidingen later aanschaffen. Indien je na die periode dan toch niet overtuigd bent, heb je door deze actie geen geld verloren. Nieuwsgierig om het zelf eens te proberen? Klik dan even op deze link en downloaden maar!