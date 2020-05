De Assassin’s Creed games staan bijna synoniem voor prachtige werelden waar je je helemaal in kan verdiepen, maar we moeten toch toegeven dat de franchise de laatste jaren wat tekort schiet als het op zijmissies aankomt. Vaak telt bij deze missies het concept van kwantiteit boven kwaliteit, waardoor velen zich op den duur enorm begonnen te vervelen bij nog maar eens een saaie fetchquest. Ubisoft is hier echter van op de hoogte en hun volgende game in de reeks, Assassin’s Creed: Valhalla, zal actief moeite doen om dit probleem op te lossen.

In een interview met Kotaku sprak Ashraf Ismail, de creative director van de game, over de visie van zijn team op de gamewereld en hoe optionele content hier een rol in zal spelen.

“We want to make sure that you really feel the essence of Dark Age England in all its really beautiful details. Different parts of the country had different practices, different beliefs, different ways of living life.

And we used those details. So we were meticulous about this, and we want people to discover that in Assassin’s Creed Valhalla. A lot of this is optional content. But there’s a lot of deep storytelling that’s happening in all of this optional content. So, for sure, it’s there because we want people to see it.”