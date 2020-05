Saints Row The Third is nu officieel terug van weggeweest en heeft een gloednieuw likje verf gekregen. Om de release van deze remaster nog wat meer in de schijnwerpers te zetten, werd er uiteraard ook een spectaculaire launch trailer online gezet die ons (opnieuw) moet klaarstomen voor de chaotische wereld van Saints Row The Third. De game kwam dan misschien initieel uit in 2011 op de vorige generatie consoles, maar na al die jaren is de game duidelijk zijn explosieve charmes nog steeds niet kwijt!

