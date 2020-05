Gran Turismo Sport kwam aan het einde van 2017 uit voor de PlayStation 4. Dat ontwikkelaar Polyphony Digital ondertussen werkt aan een nieuw deel in de franchise lijkt een publiek geheim, maar daar zijn nog geen concrete details over bekend. Toch is er nu een gerucht over de volgende Gran Turismo-game ontstaan, dat suggereert dat een nieuw deel misschien sneller verschijnt dan veel mensen zullen denken.

Het begon allemaal bij een bericht op Instagram door Next Level Racing. Dit bedrijf is een bekende fabrikant die simulator producten maakt. In het bericht vroeg Next Level Racing zich af naar welke racegame van 2020 de volgers het meeste uitkijken. Hierbij waren logo’s te zien van games die al bevestigd zijn voor een release gedurende dit jaar, zoals F1 2020 en DiRT 5. Wat opviel, was dat er ook een logo van Gran Turismo 7 te zien was. Tot op heden is de volgende Gran Turismo-game nog altijd niet aangekondigd.

Next Level Racing verwijderde het bericht al gauw – al werden er zoals hierboven te zien is wel screenshots van gemaakt – en kwam vervolgens ook met een statement hierover. In deze reactie liet het bedrijf weten dat het bericht met het logo van Gran Turismo 7 “verkeerd geïnterpreteerd is door de media”. De fabrikant zegt niets te weten over Gran Turismo 7 en dat er een mock logo is gebruikt.

Our team has recognized that a recent post by us using a logo has been misinterpreted by media and it does not reflect any information from our end, and we deny knowing any information regarding the launch of GT7. There have been assumptions made in the media that are quite simply untrue. Due to this, we have decided to take down our previous social post. Our Graphic Design Department used the mock logo that is circulated on the internet. We do apologize for any confusion that this might have caused.

Wat het gerucht extra interessant maakt, is dat Next Level Racing officieel gelicenseerde producten voor PlayStation maakt en dus een belangrijke partner van Sony is. Verder is het statement opvallend, omdat het niet heel aannemelijk lijkt dat een graphic designer zomaar een mock logo gebruikt van een game waarvan het bedrijf naar eigen zeggen niets over weet.

Hier hielden de geruchten over Gran Turismo 7 echter niet op. Het officiële Braziliaanse Twitteraccount van PlayStation plaatste namelijk een poll waarin volgers konden aangeven welke game ze het liefste met iemand samen op de bank spelen. Eén van de antwoordmogelijkheden was Gran Turismo 7. Ook deze Tweet werd snel verwijderd, al werd ook hiervan snel bewijs vastgelegd.

Hoewel het hier om niets meer dan een gerucht gaat, is de hele gang van zaken op zijn minst opmerkelijk te noemen. Gaat Polyphony Digital dit jaar echt met Gran Turismo 7 op de proppen komen, wellicht als launchtitel voor de PlayStation 5? Wellicht wordt er meer duidelijk bij de officiële onthulling van Sony’s next-gen console.