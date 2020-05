Vandaag had in de Formule 1 de GP van Monaco moeten plaatsvinden, maar het nieuwe seizoen is nog altijd niet van start gegaan in verband met het coronavirus. Om die pijn toch nog wat te verzachten, heeft Codemasters wel wat nieuwe beelden van F1 2020 vrijgegeven.

Het gaat om een gameplay video waarin we een rondje op het bekende circuit van Monaco te zien krijgen. De hotlap wordt gereden in de nieuwe AlphaTauri van de Franse coureur Pierre Gasly. Hoe het uitdagende stratencircuit er in de aankomende game uit komt te zien, check je hieronder.

F1 2020 komt op 10 juli uit voor onder andere de PlayStation 4. Voor het eerst in de reeks zal er ook Nederlands commentaar te horen zijn, natuurlijk door niemand minder dan Olav Mol. Wij hebben hier met de commentator over kunnen spreken en meer daarover lees je hier in onze special.