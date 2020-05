De populaire city-building game Cities: Skylines kwam in 2017 ook voor de consoles uit. Momenteel is het spel kosteloos te downloaden voor iedereen met een PlayStation Plus abonnement. Mocht je hierdoor sinds kort bezig zijn met Cities: Skylines – of als je de game natuurlijk al langer bezit – dan is er nu een leuke actie waar je van kunt profiteren.

Uitgever Paradox Interactive geeft momenteel namelijk de Green Cities uitbreiding voor Cities: Skylines gratis weg. Deze DLC verscheen begin 2019 en draait zoals de naam al doet vermoeden om het bouwen van milieuvriendelijke steden. Je krijgt met de uitbreiding 350 nieuwe hulpmiddelen tot je beschikking om een groene stad te realiseren, evenals nieuwe scenario’s en meer.

Je kunt de Green Cities uitbreiding voor Cities: Skylines hier vinden in de PlayStation Store. Wees er wel snel bij, want de DLC is tot en met 28 mei gratis te downloaden. Om je een idee te geven van Green Cities, kun je hieronder nog een trailer van de uitbreiding bekijken.