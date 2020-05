Jaren geleden kwam EA met enkele FIFA Street-games, maar we hebben inmiddels al een flinke tijd geen nieuw deel meer in de straatvoetbalreeks gezien. Ontwikkelaars SFL Interactive en Gamujan proberen nu dat gat op te vullen. Samen met uitgever Maximum Games hebben ze nu namelijk Street Power Football aangekondigd.

Daar waar FIFA Street een realistische weergave van straatvoetbal probeerde neer te zetten, is Street Power Football een arcade game. De game bevat zes verschillende modi. Zo draait Freestyle om het uitvoeren van zoveel mogelijk trucs, moet je in Panna proberen de bal door de benen van je tegenstander te spelen en is er de verhaalmodus Become the Street King, waarin je over de hele wereld uitdagingen moet voltooien.

In Street Power Football zijn diverse bekende straatvoetballers en freestylers aanwezig, zoals Sean Garnier en Liv Cooke. Het is ook mogelijk om je eigen karakter aan te maken en te customizen met onder meer kledingstukken, tatoeages en emotes. De game bevat velden verspreid over de wereld. Zo zul je onder andere de strijd aangaan op de straten van Rio de Janeiro, Berlijn, Londen, Rome en Tokio. Het spel ondersteunt zowel lokale en online multiplayer voor vier spelers.

Street Power Football komt ergens deze zomer uit voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc. Een precieze releasedatum is nog niet bekend. Hieronder kun je de aankondigingstrailer bekijken.