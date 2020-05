Terwijl de PlayStation 5 nog altijd niet officieel is onthuld, worden er gaandeweg wel steeds meer games voor de next-gen console van Sony. Ook nu is er weer een nieuwe titel voor de PS5 uit de doeken gedaan, genaamd Paradise Lost.

Paradise Lost is een avonturengame die zich afspeelt in een wereld waar de Tweede Wereldoorlog nooit echt voorbij was. Je beleeft het verhaal van een 12-jarige jongen die zich in de Poolse woestenij bevindt en het mysterie van een verlaten bunker moet zien te ontrafelen. Keuzes van de spelers hebben invloed op de verloop van het verhaal.

Hieronder kun je een eerste cinematische teaser trailer van de game bekijken. Paradise Lost komt dit najaar uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X en pc. Wanneer het spel precies verschijnt en of het dus een launchgame voor de PS5 gaat worden, is op dit moment nog niet duidelijk.