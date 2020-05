NetherRealm Studios kennen we vooral als de ontwikkelaar van de Mortal Kombat-reeks en daarnaast ook als de studio die verantwoordelijk is voor de Injustice-games. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren ook een paar mobiele games ontwikkeld, maar los daarvan zijn Mortal Kombat en Injustice de paradepaardjes van NetherRealm Studios.

Terwijl Mortal Kombat 11 nog altijd ondersteund wordt met nieuwe content, komen we langzaam maar zeker ook steeds dichter bij de release van de nieuwe generatie consoles. Het is nog niet bekend waar NetherRealm Studios achter de schermen mee bezig is, maar de kans is aanwezig dat de ontwikkelaar in de toekomst ook met andere games buiten Mortal Kombat en Injustice om gaat komen.

In een Q&A stream met Geoff Keighley, in het kader van Summer Game Fest, liet Ed Boon dit doorschemeren. De creative director van NetherRealm Studios werd gevraagd hoe het kan dat de studio nog altijd zo veel plezier heeft met Mortal Kombat, terwijl de franchise al zo lang bestaat. In zijn reactie gaf Boon aan dat NetherRealm Studios ook aan andere projecten dan Mortal Kombat en Injustice werkt.

“Mortal Kombat has become like a staple thing, almost Marvel-like. You don’t expect the last Marvel movie to ever come out, they’re just gonna keep coming. Even though we’ve been able to scratch other itches, you know doing injustice games and stuff, and we have other stuff in the oven, but it’s always nice to do the Mortal Kombat games. Especially when the players have been embracing them as they have. If you would have told me that this would be our, so far fastest-selling Mortal Kombat games of all of them, 20 something years later, I wouldn’t have believed it. The fact that they’re doing as well as they ever have is great.”