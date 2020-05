2K games is de laatste tijd niet vies van een remaster meer of minder, ze kondigden zo immers onlangs al hun Mafia: Trilogy aan, maar als we mogen voortgaan op een recente update op PSNProfiles, dan zou het wel eens kunnen dat we nog meer nieuws mogen verwachten in de nabije toekomst. De site, waar doorgaans de meest recente Trophy lijsten op gesynchroniseerd worden, toonde ons onlangs namelijk het onderstaande beeld:

Zowel BioShock Remastered als BioShock 2 Remastered en hun respectievelijke DLC krijgen plots opnieuw een Trophy lijst. De lijsten in kwestie bevatten dezelfde Trophies als voordien, met het verschil dat beide games nu niet gelinkt zijn aan de BioShock collectie die ons in 2016 de volledige trilogie in één pakket gaf. 2K zelf gaf alleszins nog geen uitleg waarom beide games nu plots opnieuw op deze manier opduiken, dus momenteel is het nog even afwachten wat dit allemaal wil zeggen. De kans is echter groot dat beide titels erg binnenkort dus ook los uitgebracht zullen worden.