Soms is het beter om niet te weten wat er zoal achter de schermen gebeurt van verschillende bedrijven, maar in sommige gevallen levert het in ieder geval enorm entertainende anekdotes op. Neem nu bijvoorbeeld Charles Randall, de lead AI Designer van de originele Assassin’s Creed. De man kwam onlangs deze tweet tegen, die vroeg om een kort horrorverhaal te vertellen over je eigen specialiteit. Randall’s korte omschrijving werd populair en daarom besliste hij dan maar om een uitgebreid verhaal te vertellen over hoe de laatste vijf dagen in de ontwikkeling van Assassin’s Creed eruit zagen.

The CEO’s kid played it https://t.co/0DCT5XaA91 — Charles Randall (@charlesrandall) May 23, 2020

Wat was er nu precies gebeurd? Wel, Assassin’s Creed zou oorspronkelijk eigenlijk geen zijmissies hebben. Dit idee werd algemeen geaccepteerd, totdat vijf dagen voor de release van de game plots een erg vervelend nieuwtje opdook: het kind van de CEO had de game even getest en uiteindelijk bestempeld als “te saai”, want “er was niks te doen”. Randall moest dus noodgedwongen met een klein team van vier of vijf man een hoop zijmissies maken op slechts vijf dagen tijd.

Achteraf bedenkt Randall zich dat het eigenlijk een klein mirakel is dat deze missies grotendeels vrij van bugs zijn gebleven en dat onze consoles niet zijn weggesmolten door eventuele fouten in de code. Hij benadrukt echter wel dat zijn kleine team deze missies volledig uit vrije wil heeft ontwikkeld en dat het achteraf een goede zet was geweest, ook al waren die vijf dagen wel een kleine hel.

Over de kwaliteit van zijmissies in de Assassin’s Creed franchise is inmiddels al veel gezegd en geschreven, maar Assassin’s Creed: Valhalla zou hopelijk een nieuw begin moeten zijn voor betere en meer diepgaande zijmissies. Hopelijk worden deze ontwikkeld op een periode die iets langer duurt dan vijf dagen…