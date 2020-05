Media Molecule heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat het Dreams naar de PlayStation VR wilt brengen. Ondertussen is het moment bijna daar om deze stap effectief te zetten. Hiervoor zoekt de ontwikkelaar nu testers. Het jachtterrein is Europa; het doelwit gamers met een zwak voor Dreams, die een klein centje willen bijverdienen.

Het testproces gebeurt in de onderstaande drie fases en – zeker in deze tijden belangrijk – volledig vanop afstand. De plaatsen zijn echter beperkt, dus als je interesse hebt, klik dan zeker even hier. Geraak je door de selectieprocedure en alle drie de fases, dan wacht je een beloning van £200, oftewel een kleine 225 euro. Wie niet waagt, niet wint…

Phase 1) 1-hour introductory session, via video call, on Tuesday 2nd or Wednesday 3rd June 2020.

Phase 2) 2-week Diary study, from Weds 3rd – Weds 17th June, during which time you would be required to provide short reports every 1-2 days on your experience of playing the game.

Phase 3) Final Interview, on Weds 17th, Thurs 18th or Fri 19th June, lasting 1-hour, via video call. The final incentive payment would be processed at this point.