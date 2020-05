Gamers met een nostalgische ziel en een PS4 onder hun TV houden Project Warlock best goed in de gaten. De titel verscheen in 2018 op de PC en profileerde zich daar als een ode aan de First Person Shooters uit de jaren ’90. Wie niet tot het PC-masterrace behoort, kan vanaf 9 juni de game ook voor de PS4 aanschaffen.

De onderstaande trailer pakt uit met retro-graphics en old-school gameplay. Als de titulaire tovenaar knal en bezweer je je een weg door tal van gevarieerde levels, terwijl je hardop zucht dat vroeger alles beter was. Of zoiets. Wij vinden het er alvast verdomd charmant uitzien en gaan de titel zeker een kans geven.