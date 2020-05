Het onverhoopte uitstel van Wasteland 3 liet menig fan in zak en as achter. Ontwikkelaar InXile Studio probeert deze leegte nu op te vullen met een aantal videodagboeken, die alvast een tipje van de sluier oplichten. Vorige week zagen we het eerste filmpje opduiken, dat inzoomde op de keuzes die je als speler voorgeschoteld krijgt.

Deze week kan je het tweede videodagboek bekijken. Dit keer worden het verhaal en de vaak knotsgekke personages van de game netjes in de schijnwerpers gezet. Als je interesse hebt in Wasteland 3, raden we je dus aan om zeker even een kijkje te nemen. Zelfs twijfelaars zouden zo maar even overtuigd kunnen worden…