Assassin’s Creed: Valhalla is een beetje de ‘go to’ game als je interesse hebt in de Noorse mythologie, maar dat is niet de enige game in de pijplijn die een dergelijke setting als achtergrond heeft. NetEase heeft de game The Ragnarok in ontwikkeling en heeft daar nu nieuwe trailers van laten zien.

Deze game zal verschijnen voor de consoles, pc, iOS en Android en hierin zul je te maken krijgen met de naderende Ragnarok. Gedurende het avontuur ervaar je de worstelingen van negen verschillende rassen die allemaal vechten tegen de komende destructie van hun thuisland.

De Noorse mythologie vormt de achtergrond, maar de ontwikkelaar voegt daar zelf nog wat fictieve elementen aan toe. Zo zul je te maken krijgen met draken en reuzen, die het je ongetwijfeld moeilijk zullen maken. Hieronder de trailers, een release is nog niet bekend.

Through an orchestra and modern dance performance, The Ragnarok, a role-playing game, takes the audience on a journey to save their kingdom with a spectacular rendition of the game’s theme song, “The Ragnarok.” The Ragnarok is a cross-platform high quality game that offers a free interactive dynamic open world based on Nordic mythology. In this elaborately depicted world, the natural scenery is changing dynamically as light and shadow move, the mythical deities are transformed into dragon flying across the sky. Mysteries of this world are awaiting.