Toen de line-up van PlayStation Plus games voor mei aangekondigd werd, was er veel rumoer op het internet. Titels als Farming Simulator 19 en Cities: Skylines zijn niet echt games die het grote publiek weten te bekoren. Er werd zelfs een petitie opgestart om de line-up te laten veranderen, maar Sony gaf er geen gehoor aan.

Na een aantal maanden met games die wel in de smaak vielen is de kans natuurlijk aanwezig dat er een maand tussen zit die wat minder interessant is. Het aanbod games is immers divers en het risico dat de games bij jou niet in de smaak vallen is altijd aanwezig. Maar mei is bijna voorbij en dus mogen we vooruit gaan kijken naar juni.

De games voor juni zullen overmorgen aangekondigd worden, maar er bestaat een kleine kans dat het Spider-Man betreft. In de Engelse PlayStation Store was het mogelijk om Spider-Man gratis aan je winkelwagen toe te voegen, omdat het onder een gratis PlayStation Plus game viel. Bij het afrekenen was de game echter weer verdwenen, zo laat Gamingroute weten.

Een wat vreemde gang van zaken, waaruit de voorzichtige conclusie getrokken kan worden – mits het klopt – dat de juiste PlayStation Plus koppeling nog niet gemaakt is en dat de game té vroeg al online stond als gratis game zijnde voor abonnees. De afbeelding hieronder zou het bewijs moeten vormen en mocht Spider-Man inderdaad in juni gratis te downloaden zijn, dan mogen we zeker niet klagen. Woensdag weten we meer.