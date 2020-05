Robocop behoeft eigenlijk geen introductie, maar gezien hij morgen in een nieuwe rol stapt heeft NetherRealm Studios een trailer uitgebracht waarin je hem beter leert kennen. Hij zal deel uitmaken van de line-up van nieuwe vechters en dat hij een geduchte vechter is, was vorige week al te zien in gameplay beelden.

De trailer hieronder is niet heel lang, maar het laat genoeg zien om vast te kunnen stellen dat Robocop zijn rol ook uitstekend in Mortal Kombat 11 vertolkt. Vanaf morgen kun je met hem aan de slag in de Aftermath uitbreiding voor Mortal Kombat 11.