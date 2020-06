De afgelopen maanden was het qua releases al niet echt druk en nu de zomer snel nadert neemt het aantal releases logischerwijs niet echt toe. Maar we hebben geen reden tot klagen, want juni is natuurlijk de maand van The Last of Us: Part II. Deze game staat voor 19 juni op de kalender en geldt als dé grote release van deze maand.

Dat is echter lang niet alles wat er de komende weken uitkomt, zo zien we ook Desperados III en Disintegration verschijnen. Daarnaast kunnen we aan de slag met de remake van SpongeBob en er verschijnen nog genoeg andere titels. Hieronder alle releases op een rijtje.

Week van 5 juni

Tour de France 2020 (PS4)

Week van 12 juni

Stellaris: Console Edition (PS4)

The Elder Scrolls Online: Greymoor (PS4)

Week van 19 juni

Desperados III (PS4)

Disintegration (PS4)

The Last of Us: Part II (PS4)

Descenders (PS4)

Kingdom Majestic (PS4)

Week van 26 juni

Assetto Corsa Competizione (PS4)

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated (PS4)

Hunting Simulator 2 (PS4)

Little Town Hero (PS4)

Week van 3 juli

Marvel’s Iron Man VR (PS VR)

Welke game of games ga jij halen? Laat het hieronder weten!