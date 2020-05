Ruim een jaar na de release is The Division 2 nog springlevend en het ziet er naar uit dat we voorlopig nog wel even door kunnen knallen in deze tactische shooter. Met de heropening van de zogeheten Public Test Server zijn een aantal dataminers meteen aan de slag gegaan en het lijkt erop dat de Underground modus binnenkort terug gaat keren naar de game.

Een gebruiker op Reddit met de naam ‘Definitelyanalt16’ heeft namelijk een audiobestand gevonden waarin het personage Kelso het heeft over het beveiligen van een wolkenkrabber. Dit zou hinten naar een nieuwe variant op de Underground modus, waarbij je steeds een verdieping van het gebouw moet beveiligen. Ook zouden een aantal verdiepingen werken als een plekje om even op adem te komen, maar na verloop van tijd komen deze verdiepingen echter niet meer voor.

Omdat Ubisoft zelf helaas (nog) niet met een aankondiging is gekomen, blijven het voor nu vooral geruchten. Maar omdat de bestanden nog niet eerder zijn gevonden is er een realistische kans dat we binnenkort meer gaan horen van de Franse uitgever of ontwikkelaar Massive Entertainment.