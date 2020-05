Het is wat ongebruikelijk, maar Sony heeft vandaag al de eerste PlayStation Plus game voor juni aangekondigd. Normaal gesproken doet Sony de hele line-up op de laatste woensdag van de maand onthullen, maar ditmaal kiezen ze voor een gespreide aankondiging.

Prima, want dan weten we al een beetje wat we mogen verwachten. We hebben bovendien geen enkele reden tot klagen, want PlayStation Plus abonnees kunnen vanaf morgen al aan de slag met Call of Duty: WWII. Later deze week maakt Sony de aanvullende details bekend.

