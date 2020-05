Het zal niemand verbazen dat Activision nieuwe cosmetische content heeft uitgegeven voor Call of Duty: Modern Warfare, dat doen ze immers aan de lopende band. De nieuwe toevoeging betreft nu het C.O.D.E. Fearless Pack. Wat echter niet vanzelfsprekend is, is dat de opbrengst van deze extra content naar een goed doel gaat.

Waar weinig aandacht aan wordt geschonken is dat Activision in 2009 een veteranenprogramma heeft opgezet, genaamd Call of Duty Endownment. Dit programma zorgt er voor dat oorlogsveteranen weer aan het werk kunnen in de maatschappij. Vorig jaar lukte het om meer dan 11.000 veteranen een nieuwe baan te bezorgen.

Nu is Activision een actie begonnen om geld in te zamelen door middel van het C.O.D.E. Fearless Pack aan te bieden en de volledige opbrengst gaat naar Call of Duty: Endownment. De extra content kost je €9,99 en geeft je het volgende: