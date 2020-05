Sonic the Hedgehog is al jaren onder ons, maar lang niet elke titel is even geliefd onder de fans met bijvoorbeeld Sonic the Hedgehog uit 2006 of Sonic Boom: Rise of Lyric als een aantal dieptepunten. We hebben daarom ook al vrij lang niks meer vernomen van het blauwe egeltje en daar is een reden voor.

In een recente livestream (zie de beelden hieronder) heeft Aaron Webber – de social media manager voor de Sonic franchise – aangegeven dat de kwaliteit van de Sonic games niet altijd even hoog was. Dit kwam volgens Webber bijvoorbeeld door een te gehaaste productie. Ontwikkelaar en uitgever SEGA heeft daarom besloten om de teams meer ontwikkeltijd te geven om zodoende in de toekomst betere games af te kunnen leveren.

Wat SEGA precies voor ons in petto heeft is dus nog niet bekend, maar we hebben zonder twijfel nog niet het laatste gezien van de pijlsnelle Sonic.