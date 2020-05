Vier jaar geleden kwam het nieuws naar buiten dat Take-Two Interactive een nieuw handelsmerk had geregistreerd: Judas. De uitgever achter onder andere Rockstar heeft nu wederom deze titel vastgelegd.

De grote vraag is nu wat de plannen zijn rond Judas. Is dit één van de 93 titels die Take-Two Interactive de komende 5 jaar gaat uitgeven of is het een gevalletje ‘Agent’, de game die uit moest komen voor de PlayStation 3, maar nooit het levenslicht heeft gezien?

Het enige verschil is dat Judas nooit is aangekondigd, wat bij Agent wel het geval was. De tijd zal het ons leren.