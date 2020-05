PlatinumGames geldt al jaren als één van de beste ontwikkelaars in het actie-genre en met de aankomende generatie consoles mogen we alleen maar dromen over waar de Japanse studio mee bezig is. Onlangs kondigde Epic Games met veel bombarie hun nieuwe Unreal Engine 5 aan en CEO Tim Sweeney ging zelfs nog een stapje verder door te stellen dat de grafische kracht van de aankomende PlayStation 5 “ongekend is”.

Echter is niet iedereen te spreken over de volgende generatie consoles. Atsushi Inaba – studiohoofd bij het eerdergenoemde PlatinumGames – gaat in een uitgebreid interview met Video Game Chronicle in op de recente onthullingen. Hierbij geeft hij aan dat – hoewel hij de ontwikkelingen interessant vindt – er nog geen extreme verrassingen zijn, zoals bij de afgelopen console generatie wel is gebeurd:

“I feel that the announcements that we’ve had for recent consoles generations, while all good and interesting, and of course I’m happy for us as developers to have better technology to work on… it’s a ‘perceivable’ future. There’s not the extreme surprise or the unexpected quality that I felt from the leap to previous consoles. Now I see the announcements and I think, ‘oh, that’s cool’ and then the next minute I think, ‘hmmm… what should I watch on Netflix tonight?’”

Hierbij geeft Inaba wel als nuance dat hij nog niet alles weet over de PlayStation 5 en Xbox Series X en er dus mogelijk nog een aantal verrassingen staan te wachten. Met de informatie die Inaba nu tot zijn beschikking heeft, geeft hij aan dat hij nog niet omver geblazen is:

“We haven’t seen everything from next-gen at this point, I think, and it’s still very likely that there could be a quality like that in these consoles that’s going to kind of be a game-changer, that’s going to change how games could be played. And if that is the case, then maybe they’ll blow me away. So I don’t want to sound like, ‘hey, I know everything about the new consoles and they’re boring’. But with the information that I have now, I haven’t seen any extremely big surprises.”

Wat denk jij, ben jij verrast door de recente beelden van bijvoorbeeld Unreal Engine 5? Of vind je de beelden tot nu toe maar magertjes en wacht je nog steeds op die killer feature?