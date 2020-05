Tussen alle grote sales in de PlayStation Store door is er nog een piepkleine sale actief, zij het voor korte duur. Deze sale betreft in totaal twaalf aanbiedingen en als je een beetje van de animegames bent, dan is het wellicht interessant voor je.

Deze minisale is nu nog bezig en duurt tot morgen rond het middaguur, dus profiteer er snel van als er wat interessants voor je tussen zit. Het complete overzicht van deze sale hieronder, maar ook hier in de PlayStation Store.