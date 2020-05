Infinity Ward en Activision hebben met Call of Duty: Warzone goud in handen en om de spelers betrokken te houden zullen ze regelmatig met updates en nieuwe content moeten komen. Eén van de meest gevraagde features is een Duo’s modus en daarover heeft Infinity Ward al aangegeven dat het in de pijplijn zit, maar dat ze nog wat bugs weg te werken hebben.

Toch ziet het er naar uit dat Duo’s niet lang meer op zich laat wachten, gezien er referenties naar zijn gevonden in de code van de game. YouTuber ModernWarzone heeft de verschenen informatie in een video verwerkt en dat levert interessante details op.

Zo is de verwachting dat Duo’s gelanceerd wordt gelijktijdig met een komend gratis multiplayer weekend voor de shooter. Dat is echter niet alles, want ook zou er dan een Juggernaut Limited Time Modus verschijnen, waarin spelers een Juggernaut kunnen bemachtigen. Het gaat hier om een tijdelijke modus en dat een minigun zo nu en dan – al dan niet via een glitch – opduikt in Warzone, doet vermoeden dat het er inderdaad aankomt.

Ook zijn er referenties gevonden voor 200 spelers in Plunder en Battle Royale, wat doet suggereren dat er veel aan zit te komen op korte termijn. Dat alles nu uitbrengen zou niet logisch zijn, gezien het huidige seizoen bijna afgelopen is. Daarom verwachten we, net zoals de YouTuber, dat deze toevoegingen met de start van het vierde seizoen komen. Dat zou ook een logisch moment zijn om de game tijdelijk gratis beschikbaar te stellen.

Neem het desalniettemin met een korreltje zout en mocht dit allemaal snel gaan verschijnen, dan zal het niet lang duren voordat we meer horen.