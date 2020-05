Na de State of Play-uitzending waarin Ghost of Tsushima centraal stond heeft Sony de smaak te pakken. Ze hebben een nieuwe State of Play aangekondigd en die zal woensdagavond om 22:00 uur van start gaan. In deze State of Play staat The Last of Us: Part II centraal.

Tijdens de State of Play-uitzending, die bijna 25 minuten duurt, zal Neil Druckmann uitgebreid ingaan op de gameplay, de wereld van de game en meer. Met andere woorden: je krijgt een goed beeld van de game gepresenteerd. Hieronder valt ook footage die nooit eerder getoond is.

Wederom benadrukt Sony dat we geen PlayStation 5 informatie hoeven te verwachten, het draait puur om The Last of Us: Part II.