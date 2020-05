Mortal Kombat 11: Aftermath verschijnt vandaag en in de afgelopen weken hebben we het nodige van de nieuwe personages gezien. Deze uitbreiding komt met een nieuwe campagne die verder gaat op het punt waar de game eindigde.

In deze nieuwe trailer krijg je het hele verhaal vanuit het perspectief van Johnny Cage te horen. Handig als een middel om weer even helemaal up-to-date te raken vooraleer je begint of een fijne recap voor als je nieuw bent en gelijk in de uitbreiding wilt duiken.