Op 19 juni verschijnt The Last of Us: Part II, maar voordat de game verkrijgbaar is zullen de reviews al online gaan. Van Sony mogen we melden dat we de review op vrijdag 12 juni om 09:01 uur mogen publiceren, een week voor de officiële release dus.

Met een embargo dat verloopt voor de officiële release en dan ruim van te voren geeft veelal het signaal af dat men erg veel vertrouwen in de game heeft. Ook PSX-Sense heeft een review exemplaar ontvangen, dus onze review mag je op de aangegeven datum en tijd verwachten.

Verder is het toegestaan om een screenshot van het menu te delen, dat is wat je hierboven ziet.