Met nog een paar weken te gaan tot de release van The Last of Us: Part II zal Naughty Dog vanavond meer van de game gaan laten zien via een nieuwe State of Play-uitzending. De uitzending duurt zo’n 25 minuten en hierin zullen allerlei aspecten van de game aan bod komen.

Op die manier hoopt Naughty Dog je een goed beeld te geven van deze aanstaande release. De stream begint vanavond om 22:00 uur en die kan je natuurlijk hieronder volgen. Have fun!