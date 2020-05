Afgelopen maandag liet Sony weten dat ze Call of Duty: WWII hadden toegevoegd aan het aanbod van ‘gratis’ games voor PlayStation Plus abonnees. Een wat ongebruikelijke move, maar wellicht was het bedoeld om de Days of Play actie met een korting op een PS Plus jaarabonnement te pushen.

Sony beloofde dat ze later met aanvullende details zouden komen en die zijn nu gedeeld. PlayStation Plus abonnees mogen met ingang van dinsdag 2 juni ook nog Star Wars Battlefront II verwachten die tijdelijk gratis beschikbaar wordt gesteld. Daarmee kunnen we wel stellen dat juni een uitstekende maand is.

