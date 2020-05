Call of Duty: Black Ops 4 richtte zich volledig op de multiplayer en Battle Royale modus en daarom ontbrak er een singleplayer in deze titel. Nu ruim anderhalf jaar later blijkt dat er wel een singleplayer in ontwikkeling was, dat bewijst een gelekte video die op Reddit is verschenen.

Treyarch heeft altijd aangegeven dat ze geen traditionele singleplayer in ontwikkeling hebben gehad, maar berichten na de release van de game gaven anders aan. Sterker nog, de ontwikkelaar zou gewerkt hebben aan een ambitieus concept, maar vanwege tijdgebrek hebben ze dat niet kunnen realiseren.

Hieronder een video waarin je een segment van de singleplayer zou zien en de omgeving komt op zich bekend voor, gezien dat in de game zit als een multiplayer map. Dat geeft het lek toch enige geloofwaardigheid, ondanks dat de ontwikkelaar het bestaan van een singleplayer altijd ontkend heeft.