Vorige week werden Mafia II en Mafia III opnieuw uitgegeven, waarbij het tweede deel als remaster en het derde deel als ‘Definitive Edition’ aangeboden werden. Een dataminer heeft ondervonden dat er in de laatstgenoemde titel een geheimzinnige extra verborgen zit.

Er is namelijk een verborgen map te vinden in de code van deze nieuwe uitgave van Mafia III. Het is mogelijk om op deze map te komen en er een stukje in rond te lopen. De stad heeft veel weg van Berlijn en het lijkt een omgeving te zijn die voor een andere game bedoeld was. Het past in ieder geval niet in de verhaallijn of omgeving van Mafia III.

Hangar13 is bezig geweest met een game met de titel ‘Rhapsody’, die helaas werd gecanceld. In deze game speelde je als een Russische Jood die als spion fungeerde en de map die nu in Mafia III: Definitive Edition te vinden is, zou zomaar een level voor dit spel geweest kunnen zijn.

De desbetreffende map kan je hieronder bekijken.