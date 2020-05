In Ghost of Tsushima sta je als eenzame samoerai Jin Sakai tegenover een leger aan Mongoolse indringers. Jin moet hierbij een helse tocht ondernemen in een wanhopige poging zijn eiland terug te veroveren en hierbij komen hopen zwaardgevechten kijken, waarbij hoogstwaarschijnlijk hopen doden zullen vallen. Jin moet zich aan zijn omstandigheden zien aan te passen om zo zelf niet het loodje te leggen, iets wat wellicht erg vaak zal gebeuren tijdens het spelen.

Een situatie kan dan misschien op zoveel verschillende manieren uitdraaien, toch is er door alles heen één constante: je trouwe paard, Nobu. Nobu helpt je om het eiland te doorkruisen, maar Nobu blijft uiteindelijk ook maar een dier van vlees en bloed. Het lijkt logisch dat ook Nobu dus een bloederig einde kan kennen, waardoor je plots in de problemen zou komen. Creative Director Jason Connell stelt ons echter gerust in een interview met USgamer: “Je paard zal niet sterven”. Wanneer je in een benarde situatie terechtkomt, kan je paard wel bang worden en weglopen, maar je zal je paard nooit permanent verliezen.

De Japanse cultuur en religie gaat in het algemeen erg respectvol om met dier en natuur, wat ook in Ghost of Tsushima te merken is. Naast de onsterfelijke Nobu, zal je namelijk als Jin niet kunnen jagen op dieren om bijvoorbeeld huiden te verzamelen. Er zullen echter wel mogelijkheden zijn om andere grondstoffen te verzamelen en deze te gebruiken om dingen mee te maken. Dit respect voor dier en natuur komt zelfs gedeeltelijk voort uit het gedrag van acteur Daisuke Tsuji, die Jin vertolkt. Connell omschrijft de man als volgt: