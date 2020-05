Er staan de aankomende weken flink wat games op de agenda, zoals The Last of Us: Part II en Ghost of Tsushima, maar als je liever online een potje gaat knallen, dan kun je vanaf vandaag ook aan de slag met Warface: Breakout. Dit maakt Volker Boenigk – head of operations bij ontwikkelaar MY.GAMES, bekend op het PlayStation Blog.

Deze futuristische shooter is een losse game in de Warface franchise, waar de zogeheten Wardens en Reapers de beste huurlingen ter wereld zijn. Oorlogen zijn niks meer dan zakelijke ondernemingen en dus vechten de twee partijen het uit om hun centjes te verdienen. Warface: Breakout heeft vanaf de launch vijf maps en meer dan dertig wapens om mee te knallen, maar men belooft de game na de release uit te breiden met gratis seizoenscontent.

Bekijk hieronder de launch trailer van Warface: Breakout: