Assassin’s Creed: Syndicate was de eerste game in de lange reeks waarin je kon kiezen tussen de personages Jacob of Evie Frye. Ook in de nieuwe Assassin’s Creed titel – Valhalla – kun je ervoor kiezen om de game te doorlopen als een mannelijke of vrouwelijke Eivor. Dit zagen we natuurlijk ook al terug in de vorige game: Odyssey. In deze game was de vrouwelijke Kassandra weer een heel ander personage dan Alexios, het mannelijke hoofdpersonage.

Ubisoft wil graag met Valhalla diezelfde lijn doorzetten en narrative director Darby McDevitt ging tijdens een Q&A op Twitter hier wat dieper op in. Het Montréal team wil namelijk graag een samenhangend personage maken en dat de dialoog-opties in een bepaald spectrum vallen.

Als voorbeeld geeft hij hierop dat de speler een NPC kan betrappen op een leugen of zich juist kan inhouden om te zien waar de NPC nog meer over gaat liegen. Deze keuzes moeten ervoor zorgen dat de speler een compleet personage in Eivor ziet, ondanks dat iedere speler totaal verschillende keuzes heeft gemaakt gedurende de game.

Het klinkt in ieder geval alsof Ubisoft flink wat geleerd heeft van Odyssey en dat ze graag de formule verder willen verbeteren. We gaan het eind dit jaar merken, dan verschijnt Assassin’s Creed: Valhalla.