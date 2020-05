World War Z leeft nog steeds en opnieuw heeft ontwikkelaar Saber Interactive een update op ons losgelaten die de speelervaring moet verbeteren. Update 1.17 is eigenlijk aan de wat beknopte kant, want deze update focust zich volledig op het uitroeien van enkele (kleine) bugs.

Jammer genoeg is er dus ditmaal geen nieuwe content te verkrijgen, maar uiteraard is een bugvrije game wel erg belangrijk. De update is vanaf nu te downloaden voor alle platformen en de volledige lijst aan veranderingen kan je hieronder nalezen.