In februari dit jaar liet Quantic Dream weten dat zij niet meer exclusief voor PlayStation zouden ontwikkelen, maar verder gingen als multi-platform ontwikkelaar. Er is sinds die tijd niets vernomen van waar de studio mee bezig is, maar daar komt binnenkort verandering in.

Guillaume de Fondaumière en David Cage hebben in een livestream laten weten dat de ontwikkelaar druk bezig is met meerdere titels. Tevens zullen zij gaan fungeren als uitgever voor andere indie-ontwikkelaars. Over de titels waar ze zelf mee bezig zijn kunnen ze nu nog niets zeggen, maar dat zal niet lang meer duren.

Er zullen de komende maanden flink wat digitale evenementen plaatsvinden, dus de kans is groot dat Quantic Dream daar de kop op zal steken om hun aankomende games te laten zien.